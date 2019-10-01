В Белоруссии назвали бессмысленным размещение российской военной базы в стране

СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-01T06:49:58+03:00

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской военно-воздушной базы на территории их страны «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». По его словам, этот вопрос в повестке российско-белорусских отношений не стоит.

- С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты, - заявил Макей в интервью РБК.

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ИСТОЧНИК KP.RU