СМИ: Полковник ФСБ получал взятки рядом с работой в центре Москвы
Всего подобными взятками Кирилл Черкалин получил около 750 тысяч долларов
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Российские СМИ сообщают, что экс-начальник банковского управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин получал взятки рядом со зданием ведомства в Москве.
Выяснилось, что некий банк «Транспортный» ежемесячно выплачивал экс-полковнику 50 тысяч долларов «за общее покровительство». В общей сумме подобными взятками Черкалин получил около 750 тысяч долларов.
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ИСТОЧНИК KP.RU