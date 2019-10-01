2019-10-01T10:26:43+03:00
В мире

В Дели заявили, что США не должны указывать Индии, у кого покупать вооружение

Глава индийского МИД подчеркнул, что вопросы закупок военной техники и выбора ее поставщиков всегда оставались "суверенным правом" его страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Дели заявили, что США не должны указывать Индии, у кого покупать вооружениеВ Дели заявили, что США не должны указывать Индии, у кого покупать вооружениеФото: REUTERS
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Министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманиам Джайшанкар заявил, что ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве говорить Индии, может ли она закупать военную технику у РФ или нет.

Дипломат также подчеркнул, что вопросы закупок военной техники и выбора ее поставщиков всегда оставались "суверенным правом" его страны.

- Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России - равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США, - подчеркнул индийский политик, сообщает канал NDTV.

Напомним, в октябре прошлого года РФ и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. По последним данным, пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США уговаривают Индию не закупать С-400. Вашингтон угрожает Нью-Дели санкциями в случае приобретения российских ЗРС

ИСТОЧНИК KP.RU

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