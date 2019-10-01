2019-10-01T11:52:00+03:00
Наука

У первого арабского космонавта после полета на МКС увеличилась голова

Хазза аль-Мансури рассказал о своих впечатлениях о жизни в невесомости
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Первый арабский космонавт Хазза аль-Мансури из ОАЭПервый арабский космонавт Хазза аль-Мансури из ОАЭФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прибывший на прошлой неделе на Международную космическую станцию (МКС) первый арабский космонавт рассказал о том, какие изменения случились у него за пять дней проживания на орбите. По словам Хазза аль-Мансури, его тело начало приспосабливаться к жизни в невесомости.

«Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому», — рассказал аль-Мансури студентам, собравшимся в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае по видеосвязи, передает сайт телеканала «Звезда».

Космонавт добавил, что за время пребывания на МКС он уже успел побывать во всех отсеках станции и даже снял видеоролик о жизни в космосе. Космический путешественник пообещал вскоре показать видео о жизни на МКС на арабском языке.

Помимо этого Хазза аль-Мансури рассказал о том, что ему нравится в жизни на орбите. По его словам, самое необычное, интересное и веселое — это невесомость, передает телеканал «360».

Первый арабский космонавт рассказал о жизни на МКС.Хазза аль-Мансури прибыл на станцию пять дней назад

ИСТОЧНИК KP.RU

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