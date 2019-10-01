2019-10-01T11:58:05+03:00
Экономика

Дальневосточный сыр по итальянским рецептам: На Сахалине начали производить моцареллу и буррату

Первая в области частная сыроварня выпускает 70 сортов
Ирина СУХАНОВА
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Первая на Сахалине частная сыроварня наладила выпуск моцареллы. Фото предоставлено правительством Сахалинской области.Первая на Сахалине частная сыроварня наладила выпуск моцареллы. Фото предоставлено правительством Сахалинской области.
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На Сахалине теперь можно купить моцареллу и буррату местного производства: их делает первая в области частная сыроварня. Компания «Сырный дом» расширила производственные мощности и выпускает около 70 сортов продукта – от сыров с благородной плесенью до экзотических сортов со специями: красный лестер, эмменталь, испанский маон, черный белпер кнолле с чесноком и перцем. Владелица компании Мария Федорова смогла расширить свой бизнес благодаря субсидии, которую она получила из областного бюджета.

Готовить сыр Мария начала несколько лет назад – сначала это было просто хобби. Дело пошло в гору, сыр начали раскупать не только знакомые. У Федотовой появились постоянные клиенты, и сыродел начала подумывать о собственном магазинчике. Узнав о том, что владельцы малого бизнеса могут рассчитывать на помощь областных властей, жительница Сахалина зарегистрировала ИП. Мария открыла в Южно-Сахалинске цех и получила на возмещение своих затрат субсидию из регионального бюджета в 150 тысяч руб.

В работе Мария использует традиционные рецепты и технологии, молоко покупает у местных производителей. Как и мечтала, открыла магазин и торгует своей продукцией.

– На нашем предприятии всего два сотрудника – я и моя помощница, - рассказывает Мария Федотова. - Хочу увеличить производство, а без дополнительных рук этого не сделать.

Чтобы расширить бизнес, Мария может снова обратиться к властям за субсидией. В Сахалинской области действует более 40 различных видов помощи малому бизнесу: это и субсидии, и гранты, и консультации для предпринимателей. Бизнесмены могут возместить свои затраты на участие в выставках и ярмарках, на аренду производственных помещений, приобретение оборудования и проценты по кредитам. Только в 2019 году на поддержку малого бизнеса из областного бюджета выделяется свыше 2,7 млрд руб.

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