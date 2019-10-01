Футбольный тренер уволен за оскорбление эко-активистки Греты Тунберг

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-01T12:10:00+03:00

Играющий в четвертом дивизионе чемпионата Италии «Гроссето» уволил своего главного тренера за неосторожную запись в Твиттере

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Грета Тунберг - 16-летняя эко-активистка из Швеции выступила на климатическом саммите ООН, где обвинила мировое сообщество в бездействии. В частности, она всерьез заявила, что у нее «украли мечты и детство», разумеется, не уточнив кто украл, каким образом украл и в чем это выражается. Этими словами она и вызвала весьма неоднозначную реакцию.

Так, Томазо Касалини, тренировавший клуб четвертого дивизиона чемпионата Италии «Гротессо», не оставил без внимания её выступление, порекомендовав ей вместо того, чтобы чесать языком, закончить школу или пойти работать.

«Дура, не хочешь ходить в школу, так иди работать!» - написал Томазо Касалини в своем Твиттере.

Позже по просьбе руководства клуба, он был вынужден удалить эту запись и извиниться за свои слова, но клуб все равно уволил его за резкие слова и отсутствие искренности в извинениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU