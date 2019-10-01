Британский политик: главная угроза мировой безопасности — отнюдь не Россия в Крыму

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-01T12:06:34+03:00

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В эксклюзивном интервью «КП» новый лидер Партии Независимости Соединённого Королевства Ричард Брэйн сообщил, что российская принадлежность Крыма основана на исторических предпосылках и вряд ли изменится в ближайшее время:

— Опять-таки, обратимся в прошлое — мы вели с Россией кровавую борьбу за этот полуостров 165 лет назад [в Крымскую войну 1853-56 годов, где формально победила коалиция во главе с Британией, при этом потеряв на полях сражений цвет английского офицерства — ред.]. Так что российские попытки установить контроль над этим регионом и средиземноморскими проливами — история тоже не новая и вполне объяснимая. Касаемо нынешней ситуации, то не думаю, что она [российская принадлежность Крыма — прим. ред.] в ближайшее время может измениться, — полагает Ричард Брэйн.

— Конечно, на Украине останутся люди, которым подобное положение дел не нравится — равно как и по всему миру многие обеспокоены экспансией России, — продолжил собеседник «КП». — Но в целом, если посмотреть на основные источники конфликтов на земном шаре, то это явно не Крым. Государства Персидского залива, на мой взгляд, представляют для международной стабильности куда большую угрозу.

Полную версию интервью с новым лидером партии UKIP читайте на сайте KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU