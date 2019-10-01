В Сахалинской области с 1 октября заработала горячая линия «Спросить онколога»

СЕГОДНЯ 23:00 2019-10-01T12:07:35+03:00

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С 1 октября жители Сахалина и Курил могут получить консультацию онколога по номеру горячей линии 1-300. Благодаря функции «Спроси онколога» специалисты смогут выявлять раковые заболевания на ранней стадии. По этому номеру могут обратиться все, у кого есть опасения, или кто хотел бы пройти профилактический осмотр. В случае необходимости специалисты запишут обратившегося за консультацией пациента на прием.

- Это не медицинская консультация, а разъяснительная беседа, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук. - Врач ответит на интересующие вопросы, расскажет, куда надо обращаться. В случае необходимости специалист запишет абонента на первичный прием в одно из медучреждений островного региона. Для этого используется единая медицинская информационная система.

По этому же номеру можно записаться на бесплатное обследование методом низкодозовой томографии. Именно этот прогрессивный метод позволяет выявлять на ранних стадиях рак легких – самую распространенную патологию среди курильщиков.

Горячая линия по вопросам здравоохранения с номером 1-300 была запущена в регионе с 1 апреля этого года по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. За это время она приняла больше 135 тысяч звонков. По номеру 1-300 можно позвонить и пожаловаться на конкретную поликлинику или уточнить любую интересующую информацию. Благодаря горячей линии сообщения о нарушениях теперь поступают быстрее, что позволяет оперативно реагировать на жалобы пациентов.

Еще одна важная функция номера 1-300 - запись на прием в областную стоматологическую поликлинику. Пациенты старшего возраста, позвонив на горячую линию, могут записаться не только к стоматологу, но и к любому другому профильному специалисту.