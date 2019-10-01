Минтруд РФ направил в правительство доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-01T13:28:25+03:00

В ведомстве заявили, что данный вопрос требует дальнейшего изучения

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Министерство труда России подготовил доклад о возможном сокращении рабочей недели в РФ с пяти до четырех дней.

При этом в ведомстве заявили, что данный вопрос требует дальнейшего изучения.

В Минтруде также подчеркнули, что резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет некоторые риски. При этом имеет и свои положительные аспекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU