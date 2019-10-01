2019-10-01T13:28:25+03:00
Общество

Минтруд РФ направил в правительство доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели

В ведомстве заявили, что данный вопрос требует дальнейшего изучения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Министерство труда России подготовил доклад о возможном сокращении рабочей недели в РФ с пяти до четырех дней.

При этом в ведомстве заявили, что данный вопрос требует дальнейшего изучения.

В Минтруде также подчеркнули, что резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет некоторые риски. При этом имеет и свои положительные аспекты.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сети появилось видео с места нападения на полковника СКР в Москве
Сотрудник СКР, раненный при нападении у здания СК, умер в реанимации Склифосовского
В Гонконге в результате столкновений митингующих с полицией госпитализировали 15 человек
В Москве у местного жителя украли 42 миллиона рублей из квартиры
Врач Шумахера рассказал о методах лечения гонщика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам
Футбольный тренер уволен за оскорбление эко-активистки Греты Тунберг
Британский политик: главная угроза мировой безопасности — отнюдь не Россия в Крыму
Дальневосточный сыр по итальянским рецептам: На Сахалине начали производить моцареллу и буррату
У первого арабского космонавта после полета на МКС увеличилась голова
В Минфине поменяют подход к налогообложению богатых граждан РФ