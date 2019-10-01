2019-10-01T14:56:19+03:00
В мире

В Гонконге в результате столкновений митингующих с полицией госпитализировали 15 человек

По последним данным, полицейским и было задержано 50 демонстрантов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Гонконге в результате столкновений митингующих с полицией госпитализировали 15 человекВ Гонконге в результате столкновений митингующих с полицией госпитализировали 15 человекФото: СОЦСЕТИ
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В результате очередной акции протеста в Гонконге было госпитализировано 15 человек с ранениями разной тяжести. Один на данный момент находится в критическом состоянии.

Более того, по последним данным местных СМИ, во время акции протеста было задержано 50 демонстрантов.

- Во второй половине дня во многих районах Гонконга произошли жесткие столкновения, медицинское управление сообщило, сейчас госпитализированы с ранениями 15 человек, - сообщает RTHK.

К слову, несмотря на то, что заявка Гражданского фронта за права человека на проведение демонстрации 1 октября была отклонена местными властями, многие гонконгцы все равно вышли на улицы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года в Гонконге на акцию протеста вышли 230 тысяч митингующих, пишут СМИ. При этом местная полиция оценила количество участников шествия в 56 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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