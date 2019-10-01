2019-10-01T13:34:51+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео с места нападения на полковника СКР в Москве

Ранее стало известно о том, что Сотрудник следственного комитета от полученных ранений скончался в реанимации Склифосовского
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Интернете появилось видео с места нападения на сотрудника СКР. Владислава Капустина Напомним, ранее на проходной в Центральный аппарат СКР был ранен полковник. Неизвестный нанес Капустину ножевое ранение в спину.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ Н,В. Склифосовского. Медики экстренно прооперировали Владислава Капустина. Некоторое время он находился в тяжелом состоянии, однако, по последним данным, мужчина скончался от полученных ранений.

Видео с места нападения на полковника СКР в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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