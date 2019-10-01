СК РФ возбудил уголовное дело после убийства сотрудника СКР в Москве

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-01T15:17:06+03:00

Ранее сообщалось о том, что пострадавший скончался в результате тяжелых ранений в реанимации Склифоовского

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после убийства сотрудника СК РФ в Москве.

Ранее сообщалось о том, что пострадавший полковник СКР Владислав Капустин скончался в результате тяжелых ранений в реанимации Склифосовского спустя некоторое время после проведенной операции.

- В настоящее время в центральном аппарате Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - сообщили в СК РФ, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети появилось видео с места нападения на полковника СКР в Москве. Ранее стало известно о том, что Сотрудник следственного комитета от полученных ранений скончался в реанимации Склифосовского. На кадрах видно, что раненый лежит на земле, ему оказывают первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU