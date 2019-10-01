СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-01T15:12:42+03:00

В Финляндии неизвестный ворвался в местную школу с мечом и напал на детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Финляндии неизвестный, вооружившись мечом, ворвался в одну из местных школ и напал на детей. Один из очевидцев происшествия смог вызвать полицию, которая спустя несколько минут приехала на место инцидента и задержала преступника.

По последним данным, речь идет о девяти пострадавших. На месте инцидента работают полицейские и скорая помощь.

По последней информации, один человек погиб в результате нападения в профессиональном училище в финском городе Куопио. Об этом сообщила полиция Восточной Финляндии.

- Куопио. Обнаружили одного из умерших на территории училища, - сообщила местная полиция в соцсетях.

При этом характер травм медики не комментируют. Училище расположено в торговом центре Hermann. Он сейчас оцеплен.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях неизвестный с ножом напал на людей в торговом центре в США. По предварительным данным, пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU