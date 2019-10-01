В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-01T14:40:03+03:00

По словам ученых, происшествие не связано с изменением климата на планете

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В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг. Вес ледяной глыбы составляет порядка 315 миллиардов тонн. Об этом сообщили в Институте океанографии Скриппс.

Площадь образовавшегося айсберга, получившего название D28, составляет около 1,6 тысячи квадратных километров, а его толщина достигает 210 метров, пишет ФАН.

Сообщается, что объект обнаружила гляциолог Хелен Фрикер. По ее словам, это событие никак не связано с изменением климата. Айсберги такой величины регулярно откалываются от континента каждые 60-70 лет. Кроме того гляциолог добавила, что образование D28 никак не повлияет на уровень мирового океана.

Ученые планируют следить за новым айсбергом с помощью спутников. Потенциально D28 несет опасность для судоходства, поэтому требует постоянного наблюдения и контроля передает сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU