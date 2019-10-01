В Госдуме предложили плавно переходить на короткую рабочую неделю

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-01T15:07:13+03:00

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В Госдуме заявили, что переходить на короткую рабочую неделю необходимо поэтапно. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Он добавил, что ежегодно можно сокращать норму рабочих часов на один.

«Мы можем говорить о поэтапном переходе к сокращению продолжительности рабочей недели в условном формате: 2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов», — цитирует депутата RT.

Шеин отметил, что любые серьезные переходы должны быть плавными. А в целом, депутат заявил о том, что не видит ничего плохого в сокращении рабочего времени.

Он добавил, что в XIX веке, начале XX века человечество дважды переходило на серьёзное сокращение рабочего времени, и при этом никакого краха в экономике не произошло. Люди начали больше отдыхать, смогли лучше восстанавливать силы и производительность труда выросла.

Кроме того, нововведение поможет снизить уровень безработицы в стране, считает депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU