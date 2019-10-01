В Госдуме предложили плавно переходить на короткую рабочую неделю
В Госдуме заявили, что переходить на короткую рабочую неделю необходимо поэтапно. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Он добавил, что ежегодно можно сокращать норму рабочих часов на один.
«Мы можем говорить о поэтапном переходе к сокращению продолжительности рабочей недели в условном формате: 2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов», — цитирует депутата RT.
Шеин отметил, что любые серьезные переходы должны быть плавными. А в целом, депутат заявил о том, что не видит ничего плохого в сокращении рабочего времени.
Он добавил, что в XIX веке, начале XX века человечество дважды переходило на серьёзное сокращение рабочего времени, и при этом никакого краха в экономике не произошло. Люди начали больше отдыхать, смогли лучше восстанавливать силы и производительность труда выросла.
Кроме того, нововведение поможет снизить уровень безработицы в стране, считает депутат.
ИСТОЧНИК KP.RU