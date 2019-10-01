2019-10-01T15:37:45+03:00
Политика

Владимир Путин ратифицировал конвенцию о статусе Каспийского моря

Документ закрепляет режим судоходства и порядок использования акватории водоема
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Конвенция устанавливает основные принципы деятельности стран в Каспийском мореКонвенция устанавливает основные принципы деятельности стран в Каспийском мореФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Документ был подписан в казахстанском Актау 12 августа 2018 года. Он закрепляет режим судоходства, порядок коллективного использования акватории моря, определяет условия прокладки кабелей и трубопроводов, а также механизмы установления границ, зон для рыбной ловки, дна и недр.

Согласно тексу пояснительной записки, опубликованной на официальном портале правовой информации, конвенция будет способствовать стабилизации отношений между партнерами по региону. Также более благоприятными станут условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта, судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов.

Сайт kp.ru писал, что ратификация документа стала итогом работы, которая велась на протяжении более 20 лет. В этом процессе принимали участие прибрежные страны Каспийского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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