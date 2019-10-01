2019-10-01T15:45:44+03:00
Экономика

Официальный курс евро вырос до 70,84 рубля

Доллар также увеличился в цене - до 65,06 рубля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ обозначил курсы доллара и евро на 2 октябряЦБ обозначил курсы доллара и евро на 2 октябряФото: REUTERS
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Официальные курсы евро и доллара на среду, 2 октября, значительно увеличились. Американская валюта подорожала на 42,63 копейки - до 65,067 рубля, а европейская - на 12,8 копейки, до 70,8449 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка России.

На сайте регулятора уточняется, что стоимость бивалютной корзины тоже возросла. Теперь она составляет 67,6671 рубля, что больше предыдущих значений на 29,21 копейки.

Сайт kp.ru писал, что еще месяц назад евро оценивался более чем в 73 рубля, но потом значительно потерял в стоимости. Доллар же был немного дешевле - 66,9 рубля.

Эксперты считают, что американская валюта еще может потерять в цене, а рубль - укрепиться. Прогнозируемый курс 63 рубля за доллар. Однако повлиять на ситуацию способно множество факторов. В их числе цены на нефть, учетная ставка Федрезерва США и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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