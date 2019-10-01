2019-10-01T16:11:08+03:00
Общество

В России разрешат самостоятельно заниматься бизнесом с 14 лет?

С таким предложением выступает Агентство стратегических инициатив
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В последние годы в России происходит «бум работы с молодежью», сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Подростки активно пытаются организовывать собственный бизнес. Но до достижения 18 лет на каждую сделку приходится получать согласие родителей. Таким образом, теряется сам смысл предпринимательства, подразумевающий самостоятельность. АСИ предлагает разрешить осуществлять предпринимательскую деятельность с 14 лет.

По словам Светланы Чупшевой, изменить такой порядок возможно «на уровне правоприменительной практики, каких-то разъяснений, рекомендаций, введения соответствующих стандартов, урегулирования вопросов и коллизий процедуры подтверждения дееспособности».

Предложение о снижении возрастного порога на ведение бизнеса будет разрабатываться АСИ вместе с правительством России, Минюстом и Минэкономразвития.

- Я думаю, что на площадке с этими ведомствами предложения будут сформулированы в срок до 1 июля 2020 года, - уточнила эксперт.

Просьба разрешить ввести предпринимательской деятельности с более раннего возраста поступила от молодежного бизнес-сообщества, представители которого пожаловались на множество ограничений при оформлении юридического лица и процедуры признания граждан дееспособными. Причем, речь идет не только о несовершеннолетних блогерах, разработчиках сайтов и авторах ютуб-каналов, но и разработчиках новых технологий.

- Молодые ребята не хотят сложностей, им проще заниматься бизнесом «в серую», что порождает правовой нигилизм, - отметила Светлана Чупшева.

Кроме того, АСИ создаст онлайн-платформу для поддержки молодежных предпринимательских проектов.

- В онлайн-платформу будут интегрированы все сервисы АСИ по поддержке проектов. Также платформа объединит ряд государственных услуг, предоставляемых предпринимателям, и станет агрегатом всех существующих мер поддержки. Кроме того, на портале будет API-интерфейс для разработчиков, они смогут добавлять собственные сервисы, которые могут быть полезны для предпринимателей, - отметила управленец.

Это будет социальный проект, поэтому АСИ намерено предложить банкам, у которых есть продукты для предпринимателей, подключаться к этой платформе.

- До конца текущего года будет полностью сконструирована архитектура платформы, разработано техническое задание. Старт реализации проекта намечен на середину 2020 года, - резюмировала Светлана Чупшева.

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