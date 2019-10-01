2019-10-01T16:26:14+03:00
Наука

Эндокринолог рассказала об опасности диет и биоактивных добавок

Специалист добавила, что советы блогеров могут привести к нарушению обмена веществ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач рассказала об опасности диетВрач рассказала об опасности диетФото: Евгения ГУСЕВА
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Диеты и биоактивные добавки могут нанести серьезный вред организму, если они не согласованы с врачом. Об этом заявила кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева. Она добавила, что ни в коем случае в этих вопросах нельзя следовать общим советам блогеров и фитнес-тренеров. Бесконтрольный прием витаминов и неправильно подобранное питание может на всю жизнь испортить обмен веществ.

«Диета — это правила питания на время болезни. Поскольку это часть лечения, её определяет врач. Модные девочки в интернете не имеют права консультировать и лечить дистанционно. После них к нам попадают пациентки с испорченным здоровьем, которых потом приходится долго приводить в порядок», - цитирует эндокринолога RT.

Помимо этого врач добавила, что порой случается так, что человек занимается спортом долгое время, а похудеть при этом никак не может. В этом случае специалист рекомендует не объявлять голодовку, а обратиться к эндокринологу, который поможет определить проблему и индивидуально подобрать питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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