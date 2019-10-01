Экс-генпрокурор Украины отверг обвинения в связях с сетью казино

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-01T16:41:13+03:00

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в связях с сетью нелегальных казино. Государственное бюро расследований страны подозревает его в злоупотреблении служебным положением и финансировании игрового бизнеса.

Дело было возбуждено по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Именно он сообщил о том, что Луценко якобы финансирует незаконный игорный бизнес.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия <…> Как вообще можно быть акционером нелегальных казино?", - написал экс-генпрокурор у себя на странице в Facebook.

Он также напомнил, что все его доходы и расходы были представлены в декларации, которая прошла полную проверку и была подтверждена на достоверность.

Стоит отметить, что этот скандал развернулся на фоне другой неприятной ситуации из жизни Луценко. Сайт kp.ru писал, что ранее бывший госслужащий пожаловался на давление со стороны адвоката президента США Дональда Трампа, а после сразу уехал в Великобританию. В Киеве считают, что он просто сбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU