Путин ответил на претензии грузинской журналистки по Южной Осетии

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-01T17:06:13+03:00

Корреспондент спросила у президента России, когда наши войска покинут закавказскую республику и Абхазию

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Грузинская журналиста спросила у президента России Владимира Путина о том, когда наша страна выведет свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии.

Вопрос прозвучал во вторник, 1 октября, перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване. Путин направлялся в сторону здания вместе со своими коллегами, и именно тогда из толпы раздался выкрик.

"Когда Россия <...> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?", - прокричала журналистка.

"Когда мы примем такое решение", - ответил ей Путин.

Корреспондент, однако, не успокоилась и заявила, что Россия ранее уже брала на себя такие обязательства. Глава государства на это заметил, что "мы всегда выполняем свои обязательства", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Россия еще в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Поводом стало нападение Грузии на своих же граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/663278" frameborder="0"></iframe> 10 лет после войны Грузии против Южной Осетии.08.08.08 – красивая, но трагическая дата, которая навсегда вписана в историю Грузии, Южной Осетии и России.Дмитрий СТЕШИН, Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU