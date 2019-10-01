Путин ответил на претензии грузинской журналистки по Южной Осетии
Грузинская журналиста спросила у президента России Владимира Путина о том, когда наша страна выведет свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии.
Вопрос прозвучал во вторник, 1 октября, перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване. Путин направлялся в сторону здания вместе со своими коллегами, и именно тогда из толпы раздался выкрик.
"Когда Россия <...> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?", - прокричала журналистка.
"Когда мы примем такое решение", - ответил ей Путин.
Корреспондент, однако, не успокоилась и заявила, что Россия ранее уже брала на себя такие обязательства. Глава государства на это заметил, что "мы всегда выполняем свои обязательства", передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что Россия еще в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Поводом стало нападение Грузии на своих же граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU