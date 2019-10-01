2019-10-01T17:06:13+03:00
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки по Южной Осетии

Корреспондент спросила у президента России, когда наши войска покинут закавказскую республику и Абхазию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Грузинская журналиста спросила у президента России Владимира Путина о том, когда наша страна выведет свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии.

Вопрос прозвучал во вторник, 1 октября, перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване. Путин направлялся в сторону здания вместе со своими коллегами, и именно тогда из толпы раздался выкрик.

"Когда Россия <...> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?", - прокричала журналистка.

"Когда мы примем такое решение", - ответил ей Путин.

Корреспондент, однако, не успокоилась и заявила, что Россия ранее уже брала на себя такие обязательства. Глава государства на это заметил, что "мы всегда выполняем свои обязательства", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Россия еще в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Поводом стало нападение Грузии на своих же граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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