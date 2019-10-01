2019-10-01T17:14:17+03:00
Политика

Пушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Президент Франции рад, что наша страна сохранила свое участие в Совете Европы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что география, история и культура России в основе своей европейские, и сейчас население нашей страны признает западный гуманизм. Именно поэтому глава республики положительно оценивает сохранение участия представителей Москвы в Совете Европе. Такие высказывания прозвучали на заседании Парламентской ассамблеи.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти слова можно воспринимать, как ответ на украинские и прибалтийские демарши. Дело в том, что представители Киева отказались ехать на заседание осенней сессии ПАСЕ в Страсбург из-за восстановления полномочий России в рамках объединения.

Сайт kp.ru писал, что изначально украинцев поддержали Грузия, Польша, Словакия и страны Прибалтики, но уже вскоре они передумали.

"Это и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались". - написал Пушков у себя в микроблоге в Twitter.

Толстой в ПАСЕ: Никто не имеет права давать уроки России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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