Пушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что география, история и культура России в основе своей европейские, и сейчас население нашей страны признает западный гуманизм. Именно поэтому глава республики положительно оценивает сохранение участия представителей Москвы в Совете Европе. Такие высказывания прозвучали на заседании Парламентской ассамблеи.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти слова можно воспринимать, как ответ на украинские и прибалтийские демарши. Дело в том, что представители Киева отказались ехать на заседание осенней сессии ПАСЕ в Страсбург из-за восстановления полномочий России в рамках объединения.
Сайт kp.ru писал, что изначально украинцев поддержали Грузия, Польша, Словакия и страны Прибалтики, но уже вскоре они передумали.
"Это и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались". - написал Пушков у себя в микроблоге в Twitter.
Толстой в ПАСЕ: Никто не имеет права давать уроки России.
ИСТОЧНИК KP.RU