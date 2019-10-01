Правила получения гражданства России могут измениться

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-01T18:20:37+03:00

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Власти хотят внести изменения в правила получения гражданства РФ. Велика вероятность, что в будущем иностранцам не придется отказываться от паспорта другой страны в пользу российского. Об этом говорится в сопроводительных документах министерства экономического развития к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.

В записях уточняется, что также может быть упрощен порядок получения разрешения на временное пребывание в стране, вида на жительство и гражданства для лиц, которые обучались в российских университетах и ведущих образовательных учреждениях стран Балтии и СНГ.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти упростили процедуру выдачи гражданства РФ жителями Донбасса. Речь идет не только о гражданах Луганской и Донецкой народных республик, но и о лицах, бежавших с ныне подконтрольных Киеву юго-восточных территорий Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU