2019-10-01T17:47:22+03:00
Политика

Песков: РФ не ведет переговоры о размещении военной базы в Белоруссии

Между странами достаточно обязательств, компенсирующих отсутствие таких объектов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Москва и Минск не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии. Таких переговоров в настоящий момент не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, между двумя странами существует достаточно союзнических обязательств, которые полностью восполняют отсутствие военных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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