Песков: РФ не ведет переговоры о размещении военной базы в Белоруссии
Между странами достаточно обязательств, компенсирующих отсутствие таких объектов
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Москва и Минск не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии. Таких переговоров в настоящий момент не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, между двумя странами существует достаточно союзнических обязательств, которые полностью восполняют отсутствие военных объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU