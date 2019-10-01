СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-01T18:04:09+03:00

Источник сообщил об итогах заседания контактной группы в Минске

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Украина подписала "формулу Штайнмайера". Процедура состоялась во вторник, 1 октября, на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Согласно данным информированного источника, документ был подписан в той форме, которую изначально согласовало объединение. Свои подписи под ним оставили все участники заседания в Минске - представители Украины, России, самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU