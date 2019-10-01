В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
Москва готова налаживать отношения, но Тбилиси не слишком адекватно реагирует на такие попытки
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В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин всегда очень позитивно оценивает исторически дружественные и "практически родственные отношения" россиян и грузин, но с официальными властями "до сих пор есть проблемы".
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ИСТОЧНИК KP.RU