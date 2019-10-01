За границей за опасное вождение водителей наказывают куда серьезнее, чем у нас

СЕГОДНЯ 19:28 2019-10-01T20:16:38+03:00

Между тем, водитель несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность других участников дорожного движения

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Начальник отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников дорожного движения научного центра безопасности дорожного движения России, подполковник полиции Наталья Кузнецова.

Термин «Опасное вождение» в России ввели три года назад, но пока он не подразумевает наказания для дорожных агрессоров. О том, почему ситуацию нужно менять Начальник отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников дорожного движения научного центра безопасности дорожного движения России, подполковник полиции Наталья Кузнецова рассказала ведущим программы «Россия в движении» - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

- Как вы знаете, в 2016 году у нас был введен новый термин — опасное вождение, - говорит Наталья Кузнецова. – Вместе с тем, ответственность за него на сегодняшний день не установлена. В настоящее время идет разработка нового проекта кодекса об административных правонарушениях, и, возможно, в будущем появится не только правовая норма, которая закреплена в ПДД.

Всего в понятие «опасное вождение» входит шесть правонарушений, за каждое из которых уже сейчас существуют отдельные штрафы. (Например, за перестроение при интенсивном движении – 1,5 тысячи; несоблюдение дистанции бокового интервала – 1,5 тысячи; резкое торможение – еще 1,5 тысячи).

Но на плечах водителей лежит не только административная ответственность, но и личностная, ведь нередки ситуации, когда из-за чьей-то хулиганской выходки на дороге происходят трагедии.

- Когда вводилось понятие «опасное вождение» в России, оно ограничивалось все-таки внешними действиями, которые касаются стиля или техники управления. А за рубежом есть практика, охватывающая более широкий спектр проявления агрессии на дороге, и есть такой термин, например, в США и в Австралии — это агрессивное поведение на дороге, которое включает и опасное вождение, и так называемый дорожный гнев. В это понятие входит невербальная агрессия, непристойные жесты, угрозы и так далее.

За границей за опасное вождение водителей наказывают куда серьезнее, чем у нас. Например, в Новой Зеландии водитель может сесть в тюрьму на 15 лет, если из-за его агрессивного поведения на дороге произошло ДТП. В России же пока нет точных данных о том, сколько именно аварий произошло по вине агрессивных водителей, из-за того, что нет четкого механизма фиксации таких правонарушений.

- Вследствие отсутствия санкций за агрессивное вождение, на данный момент установить связь между числом ДТП с тем, что люди находились в раздраженном состоянии, затруднительно, - признает Наталья Кузнецова.