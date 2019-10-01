Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге
Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против участников протестных акций. На настоящий момент известно об одном раненном демонстранте - им оказался 18-летний школьник, который уже перенес операцию и теперь находится в критическом, но стабильном состоянии.
Также пострадали 25 правоохранителей. Более 180 человек были задержаны. В полиции уточнили, что стражи порядка выпустили всего шесть боевых патронов. Инциденты имели место во вторник, 1 октября, сразу в нескольких районах города.
Два выстрела были сделаны в качестве предупреждения. Также сотрудники правоохранительных органов пытались отогнать агрессивно настроенных людей от служебной машины.
Пострадавшие есть с обеих сторонФото: REUTERS
По факту выстрелов будет проведено расследование, однако шеф полиции Гонконга Стивен Ло считает, что офицеры действовали "разумно и законно". Например, школьник, перед тем, как получить ранение, пытался ударить правоохранителя палкой.
"Поскольку [полицейский] считал, что его жизнь в опасности, он принял такое решение", - цитирует начальника SCMP.
Сайт kp.ru писал, что помимо подростка есть и другие пострадавшие. Так, в разгар протестов было госпитализировано не менее 15 человек.
В Гонконге появилась первая жертва протестов.
ИСТОЧНИК KP.RU