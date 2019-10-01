Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-01T19:58:15+03:00

Полиция сделала всего шесть выстрелов из огнестрельного оружия Фото: REUTERS

Ранение получил 18-летний школьник, который сейчас находится в критическом состоянии [видео]

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Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против участников протестных акций. На настоящий момент известно об одном раненном демонстранте - им оказался 18-летний школьник, который уже перенес операцию и теперь находится в критическом, но стабильном состоянии.

Также пострадали 25 правоохранителей. Более 180 человек были задержаны. В полиции уточнили, что стражи порядка выпустили всего шесть боевых патронов. Инциденты имели место во вторник, 1 октября, сразу в нескольких районах города.

Два выстрела были сделаны в качестве предупреждения. Также сотрудники правоохранительных органов пытались отогнать агрессивно настроенных людей от служебной машины.

Пострадавшие есть с обеих сторонФото: REUTERS

По факту выстрелов будет проведено расследование, однако шеф полиции Гонконга Стивен Ло считает, что офицеры действовали "разумно и законно". Например, школьник, перед тем, как получить ранение, пытался ударить правоохранителя палкой.

"Поскольку [полицейский] считал, что его жизнь в опасности, он принял такое решение", - цитирует начальника SCMP.

Сайт kp.ru писал, что помимо подростка есть и другие пострадавшие. Так, в разгар протестов было госпитализировано не менее 15 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735256" frameborder="0"></iframe> В Гонконге появилась первая жертва протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU