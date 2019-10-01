2019-10-01T20:59:24+03:00
Общество

В Госавтоинспекции задумались о введении в автошколах спецкурсов против агрессии на дорогах

Сейчас автошколы никак не проверяют кандидатов в водители на склонность к дорожной агрессии и не готовят к тому, что другие водители могут ее проявлять
Анна ГЛАДКИХ
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Наталья Кузнецова (в центре) и ведущие программы «Россия в движении» на Радио «КП»: президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев. Фото: Михаил ГоршковНаталья Кузнецова (в центре) и ведущие программы «Россия в движении» на Радио «КП»: президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев. Фото: Михаил Горшков
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В существующих сейчас примерных программах подготовки водителей всего 12 часов из всех занятий посвящены изучению психических процессов, происходящих с человеком при управлении автомобилем. О том, почему этого недостаточно, начальник отдела научного обеспечения профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников дорожного движения Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, подполковник полиции Наталья Кузнецова рассказала ведущим программы «Россия в движении» - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

Как отметила Наталья Агре, сейчас психологи не особо стремятся преподавать в автошколах, да и вообще такой профессии, как преподаватель автошколы, нет в перечне официальных профессий. Вот и получается, что важнейший элемент профессиональной подготовки водителей, который касается принятия решений в процессе управления транспортным средством, зачастую подается слушателям курсов не лучшим образом. В свою очередь, Наталья Кузнецова, согласившись с этим, отметила, что проблема не может быть решена простым увеличением числа занятий, и ее нужно рассматривать с учетом широкого спектра различных факторов.

- Должна быть предусмотрена работа отдельного специалиста, который сможет донести до понимания кандидата в водители природу психологических процессов, которые сопутствуют управлению транспортным средством. И это не только память и внимание, это мышление, которое завязано на принятии решения, а так же склонность к риску и агрессии.

Как отмечает Наталья Кузнецова, сейчас в арсенале экспертов есть большое количество различного психологического инструментария, который позволяет выявлять склонность к агрессии. Если в процессе подготовки кандидат в водители будет понимать те процессы, которые могут спровоцировать его на агрессию, и научится противостоять им, то впоследствии, уже на дороге, он сможет осознанно реагировать на критические ситуации, а так же сможет предотвратить опасные моменты.

- Вообще, идеальным вариантом было бы введение дополнительного курса, например антистрессовой психологической подготовки водителей, - добавляет Наталья Кузнецова.

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