Данные 20 млн россиян находились в открытом доступе больше года

СЕГОДНЯ 19:47 2019-10-01T19:47:39+03:00

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Персональные данные свыше 20 миллионов российских налогоплательщиков больше года находились в свободном доступе в интернете. Об этом сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Речь идет о сведениях, касающихся, преимущественно, жителей Москвы и сопредельных областей. Каждая "анкета" включала в себя ФИО гражданина, его прописку, номер паспорта, ИНН, телефонный номер, статус налогового резидента и сумму начисленных налогов.

В первой базе содержалась информация о более чем 14 млн лиц за период с 2010 по 2016 год, во второй - о свыше 6 млн (2009-2015 годы).

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU