2019-10-01T21:22:54+03:00
Экономика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $59

Добыча сырья в Саудовской Аравии полностью восстановлена после атаки дронов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Цена нефти снижается второй день подрядЦена нефти снижается второй день подрядФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре 2019 года снизилась на 0,46% - до 58,98 доллара за баррель. Данные были зафиксированы во вторник, 1 октября, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.

В последний раз цена "черного золота" опускалась так низко 12 сентября. Она продолжает снижаться уже второй день подряд с того момента, как стало известно о полном восстановлении добычи сырья в Саудовской Аравии.

Сайт kp.ru писал, что несколько недель назад на нефтяные объекты королевства напала группа дронов. В результате добыча сырья в стране была сокращена в два раза.

Также накануне стало известно, что Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти уже 1 января 2020 года. Решение принято, поскольку страна испытывает проблемы с финансовой стабильностью и теперь должна их преодолеть, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матч Локомотив - Атлетико: Фелиш, Диего Коста и Мората выйдут в стартовом составе "Атлетико"
В Госавтоинспекции задумались о введении в автошколах спецкурсов против агрессии на дорогах
Турция готова самостоятельно создать зону безопасности в Сирии
Том Круз встретился с Зеленским в Киеве
Разведение войск в Золотом и Петровском запланировано на 7 октября
Данные 20 млн россиян находились в открытом доступе больше года
За границей за опасное вождение водителей наказывают куда серьезнее, чем у нас
Полиция применила боевое оружие против демонстрантов в Гонконге
Зеленский анонсировал разработку нового закона об особом статусе Донбасса
Бастрыкин принес соболезнования семье погибшего полковника Капустина
Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище
В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Песков: РФ не ведет переговоры о размещении военной базы в Белоруссии
Свидетели убийства сотрудника СКР признались, что Капустин вышел по их просьбе
Правила получения гражданства России могут измениться
ВОЗ: россияне стали меньше пить
Пушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Путин ответил на претензии грузинской журналистки по Южной Осетии
Экс-генпрокурор Украины отверг обвинения в связях с сетью казино
Ученые выяснили: Большое число мужей полезно для здоровья женщины
Эндокринолог рассказала об опасности диет и биоактивных добавок
В России разрешат самостоятельно заниматься бизнесом с 14 лет?
Советник Зеленского готов заняться сексом с роботом
Официальный курс евро вырос до 70,84 рубля