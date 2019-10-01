Стоимость нефти Brent опустилась ниже $59

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-01T21:22:54+03:00

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Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре 2019 года снизилась на 0,46% - до 58,98 доллара за баррель. Данные были зафиксированы во вторник, 1 октября, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.

В последний раз цена "черного золота" опускалась так низко 12 сентября. Она продолжает снижаться уже второй день подряд с того момента, как стало известно о полном восстановлении добычи сырья в Саудовской Аравии.

Сайт kp.ru писал, что несколько недель назад на нефтяные объекты королевства напала группа дронов. В результате добыча сырья в стране была сокращена в два раза.

Также накануне стало известно, что Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти уже 1 января 2020 года. Решение принято, поскольку страна испытывает проблемы с финансовой стабильностью и теперь должна их преодолеть, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU