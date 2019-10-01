Матч Локомотив - Атлетико: Смолов, Крыховяк и Баринов появятся в стартовом составе "Локомотива"
Во вторник, 1 октября, в Москве на стадионе "РЖД Арена" пройдет матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Московский "Локомотив" сыграет дома против мадридского "Атлетико" - одного из ведущих клубов Испании и всей Европы. Тренерский штаб столичного клуба уже обнародовал стартовый состав на поединок против "матрасников".
С первых минут у команды Юрия Семина появятся все лидеры этого сезона - Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Жоао Марио. Миранчуков не оказалось в стартовом составе.
Состав "Локомотива": Гилерме (вратарь), Бенедикт Хеведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Ведран Чорлука, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Жоао Марио, Серкейра Мурило, Мацей Рыбус, Федор Смолов.
Запасные "Локомотива": Коченков, Кверквелия, Мгкеев, Идоеву, Коломейцев, Эдер, Джорджевич.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Атлетико. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU