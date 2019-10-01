Матч Локомотив - Атлетико: Фелиш, Диего Коста и Мората выйдут в стартовом составе "Атлетико"

СЕГОДНЯ 21:29 2019-10-01T21:29:35+03:00

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" во вторник, 1 октября, будет сыгран матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Атлетико", который две недели назад сыграл вничью 2:2 с туринским "Ювентусом", будет играть против московского "Локомотива".

Оглашен уже стартовый состав гостей поединка на матч. В нем - все лидеры команды на данный момент. В том числе и звездный новичок мадридцев этого сезона - 19-летний португалец Жоао Фелиш.

Состав "Атлетико": Ян Облак (вратарь), Хосе Мария Хименес, Сантьяго Ариас, Томас Парти, Коке (капитан), Жоао Фелиш, Сауль Ньигес, Альваро Мората, Ренан Лоди, Фелипе, Диего Коста.

Запасные "Атлетико": Адан, Савич, Эрмосо, Трипьер, Лемар, Эррера, Корреа.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Атлетико. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU