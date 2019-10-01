Захарова с иронией отнеслась к созданию группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 21:45 2019-10-01T21:45:34+03:00

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В Парламентской ассамблее Совета Европы была сформирована постоянная группа "Балтик плюс". В объединение вошли Украина. Латвия, Литва, Эстония и Грузия, а главной их целью стало противодействие России.

Так, страны выступают за продолжение политики непризнания "аннексии Крыма" и осуждения "оккупации части восточной Украины, Грузии и Молдавии".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отнеслась к этой новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU