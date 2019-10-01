Фанаты встретили "Локомотив" перед игрой с "Атлетико" огненным коридором
Настоящее файер-шоу для своего любимого клуба устроили болельщики "Локомотива" перед игрой с мадридским "Атлетико". Десятки болельщиков, выстроившись вдоль дороги у стадиона, зажгли файеры, когда автобус с хозяевами арены проезжал мимо них. В руках у болельщиков были факелы красного и зеленого цветов - клубная расцветка "Локомотива". Напомним, что игра "Локомотив" - "Атлетико" пройдет сегодня, 1 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Отметим, что в матче 1 тура Лиги Чемпионов футболисты "Локомотива" победили в гостях в Германии "Байер" 2:1. А вот "Атлетико" сыграл вничью 2:2 на своем поле с туринским "Ювентусом".
"Локомотив" и "Атлетико" последний раз играли между собой в плей-офф Лиги Европы в начале 2018 года. И тогда встреча в Черкизово завершилась победой испанского клуба со счетом 5:1.
Болельщики организовали для "Локомотива" коридор огня перед матчем с "Атлетико".
ИСТОЧНИК KP.RU