США и КНДР возобновляют переговоры
США и КНДР возобновляют переговоры. Очередная встреча на рабочем уровне состоится уже в субботу, 5 октября. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел республики Цой Сон Хи.
Согласно его данным, в пятницу пройдет предварительная встреча, а уже на следующий день состоятся сами переговоры.
"Я надеюсь, что они ускорят развитие отношений КНДР и США", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи замминистра.
Сайт kp.ru писал, что Вашингтон еще в июле обещал провести третий двусторонний саммит или хотя бы рабочие переговоры с представителями Пхеньяна через "пару недель", однако до сих пор никаких договоренностей достигнуто не было.
Тем временем, в Южной Корее верят, что еще одна встреча лидеров Соединенных Штатов и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет по-настоящему исторической и поможет сделать большой шаг по направлению к денуклеаризации Корейского полуострова.
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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