СЕГОДНЯ 22:21 2019-10-01T22:44:38+03:00

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США и КНДР возобновляют переговоры. Очередная встреча на рабочем уровне состоится уже в субботу, 5 октября. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

Согласно его данным, в пятницу пройдет предварительная встреча, а уже на следующий день состоятся сами переговоры.

"Я надеюсь, что они ускорят развитие отношений КНДР и США", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи замминистра.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон еще в июле обещал провести третий двусторонний саммит или хотя бы рабочие переговоры с представителями Пхеньяна через "пару недель", однако до сих пор никаких договоренностей достигнуто не было.

Тем временем, в Южной Корее верят, что еще одна встреча лидеров Соединенных Штатов и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет по-настоящему исторической и поможет сделать большой шаг по направлению к денуклеаризации Корейского полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU