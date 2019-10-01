Первый тайм матча Локомотив - Атлетико завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 22:49 2019-10-01T22:49:35+03:00

Команды голов не забили, хотя самый опасный момент был у гостей [видео]

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча "Локомотив" - "Атлетико" (Мадрид). Этот поединок - в рамках 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов.

С первых минут встречи на поле была довольно равная борьба, вопреки тому, что фаворитом был "Атлетико".

В конце первого тайма "Локомотиву" пришлось сделать вынужденную замену - из-за травмы поле покинул Рифат Жемалетдинов. И вместо него поединок продолжил Брайан Идову.

- Рифат Жемалетдинов с трудом поднимается с газона и покидает поле с докторами «Локо»... сразу отметим, что контакта с соперниками не было, - так описала эпизод с футболистом пресс-служба "Локомотива" в своем твиттере.

Диего Коста промахивается по пустым воротам в матче против Локомотива.Матч ТВ on Twitter

Главный же эпизод первого тайма - промах Диего Косты по пустым воротам "Локомотива". Стартовые 45 минут поединка в итоге завершились вничью 0:0. Команды ушли на перерыв в 15 минут.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Атлетико. Стартовый свисток поединка прозвучал в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU