Первый тайм матча Локомотив - Атлетико завершился вничью 0:0
В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча "Локомотив" - "Атлетико" (Мадрид). Этот поединок - в рамках 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов.
С первых минут встречи на поле была довольно равная борьба, вопреки тому, что фаворитом был "Атлетико".
В конце первого тайма "Локомотиву" пришлось сделать вынужденную замену - из-за травмы поле покинул Рифат Жемалетдинов. И вместо него поединок продолжил Брайан Идову.
- Рифат Жемалетдинов с трудом поднимается с газона и покидает поле с докторами «Локо»... сразу отметим, что контакта с соперниками не было, - так описала эпизод с футболистом пресс-служба "Локомотива" в своем твиттере.
Диего Коста промахивается по пустым воротам в матче против Локомотива.Матч ТВ on Twitter
Главный же эпизод первого тайма - промах Диего Косты по пустым воротам "Локомотива". Стартовые 45 минут поединка в итоге завершились вничью 0:0. Команды ушли на перерыв в 15 минут.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Атлетико. Стартовый свисток поединка прозвучал в 22:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU