США согласовали продажу 150 ракет и двух комплексов Javelin Украине

СЕГОДНЯ 23:19 2019-10-01T23:19:46+03:00

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Конгресс США решил одобрить продажу Украине вооружения на 39 миллионов долларов. В эту стоимость входит 150 ракет и две ракетные установки Javelin. Госдепартамент страны также утвердил сделку. Однако официального заявления на данный счет сделано пока не было. Как сообщает Bloomberg, оно ожидается позднее во вторник, 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU