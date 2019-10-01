США согласовали продажу 150 ракет и двух комплексов Javelin Украине
Стоимость сделки составит 39 миллионов долларов
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Конгресс США решил одобрить продажу Украине вооружения на 39 миллионов долларов. В эту стоимость входит 150 ракет и две ракетные установки Javelin. Госдепартамент страны также утвердил сделку. Однако официального заявления на данный счет сделано пока не было. Как сообщает Bloomberg, оно ожидается позднее во вторник, 1 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU