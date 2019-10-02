Порошенко предсказал снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

СЕГОДНЯ 01:42 2019-10-02T01:42:14+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» может привести к снятию санкций с России или их ослаблению. По его мнению, это решение разрушит украинское государство.

- Никакой «формулы Штайнмайера», как составляющей Минских соглашений, не существует! Подписание формулы русского происхождения (формулы Путина) де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма, - написал Порошенко в своем аккауенте на Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU