2019-10-02T04:13:49+03:00
Общество

НАСА планирует выкупить у России дополнительные места на кораблях «Союз» для отправки астронавтов на МКС

Это связано с постоянными задержками первых запусков новых американских кораблей
Мария ИГНАТЬЕВА
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НАСА ведут переговоры с Россией и покупке дополнительных мест на кораблях «Союз», чтобы доставлять астронавтов на МКС после весны следующего года. Как заявил администратор НАСА Джим Брайденстайн, такая необходимость появилась из-за постоянных задержек первых запусков новых американских кораблей с экипажами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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