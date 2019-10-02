НАСА планирует выкупить у России дополнительные места на кораблях «Союз» для отправки астронавтов на МКС
Это связано с постоянными задержками первых запусков новых американских кораблей
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НАСА ведут переговоры с Россией и покупке дополнительных мест на кораблях «Союз», чтобы доставлять астронавтов на МКС после весны следующего года. Как заявил администратор НАСА Джим Брайденстайн, такая необходимость появилась из-за постоянных задержек первых запусков новых американских кораблей с экипажами.
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ИСТОЧНИК KP.RU