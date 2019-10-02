Автобус упал в 100-метровую пропасть в Перу: погибли 23 человека
В результате серьезного ДТП на юге Перу погибли 23 человека, еще 30 пострадали. Автобус с пассажирами упал в пропасть во вторник, 1 октября, в провинции Киспиканчи. Высота падения составила около 100 метров.
Данные Управления по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом Перу свидетельствуют о том, что всех пострадавших уже развезли по больницам ближайших городов. Причины аварии пока не установлены.
"По словам сотрудников управления, которые находятся на месте, погибли 23 человека", - приводит ТАСС текст сообщения ведомства.
Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее еще одно крупное ДТП с автобусом произошло в Пакистане. Деревянный мост, по которому ехала машина, обрушился, и она упала в бурлящую реку. В салоне находились 35 гостей свадьбы, но спастись удалось лишь двоим. Еще несколько человек пропали без вести.
ИСТОЧНИК KP.RU