Экс-стратег Пентагона призвал опасаться российской «угрозы»
Терри Томпсон заявил, что наша страна больше не представляет собой "раздробленное образование", каким была после развала СССР
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Соединенные Штаты могут утратить свое превосходство на международной арене и, в худшем случае, даже прекратить свое существование, если не осознают, что Россия является "самой большой опасностью для национальной безопасности". Такое заявление сделал бывший стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон.
Он напомнил, что Россия уже давно не "раздробленное образование", оставшееся от развала Советского Союза, а страна с мощной обороноспособностью, а потому не стоит недооценивать исходящую от неее "угрозу".
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ИСТОЧНИК KP.RU