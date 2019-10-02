Трамп собрал рекордные $125 млн на свою предвыборную кампанию
Президент США Дональд Трамп собрал рекордные 125 миллионов долларов на проведение своей предвыборной кампании. Такая сумма добровольных пожертвований была внесена в фонд за третий квартал 2019 года.
"У нас в два раза больше наличных "на руках", чем удалось собрать [44-му президенту США Бараку] Обаме за аналогичный период 2011 года", - похвастался у себя на странице в Twitter менеджер предвыборной кампании действующего американского лидера Брэд Парскейл.
Агентство Associated Press уточнило, что экс-глава государства от демократов тогда смог набрать 70 млн долларов.
Сайт kp.ru писал, что очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Действующий президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок, при этом своими главными конкурентами он считает сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
ИСТОЧНИК KP.RU
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