Трамп собрал рекордные $125 млн на свою предвыборную кампанию

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-02T09:15:16+03:00

Эта сумма в два раза больше той, что была "на руках" у Барака Обамы за аналогичный период 2011 года

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Президент США Дональд Трамп собрал рекордные 125 миллионов долларов на проведение своей предвыборной кампании. Такая сумма добровольных пожертвований была внесена в фонд за третий квартал 2019 года.

"У нас в два раза больше наличных "на руках", чем удалось собрать [44-му президенту США Бараку] Обаме за аналогичный период 2011 года", - похвастался у себя на странице в Twitter менеджер предвыборной кампании действующего американского лидера Брэд Парскейл.

Агентство Associated Press уточнило, что экс-глава государства от демократов тогда смог набрать 70 млн долларов.

Сайт kp.ru писал, что очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Действующий президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок, при этом своими главными конкурентами он считает сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.

ИСТОЧНИК KP.RU