2019-10-02T08:57:19+03:00
Политика

Президент Узбекистана приедет в Россию в феврале 2020 года

В рамках визита будет подписано 12 межправительственных и межгосударственных соглашений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в феврале 2020 года. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече с главой верхней палаты парламента среднеазиатской республики Танзилой Нарбаевой.

Она рассказала, что в рамках визита лидера Узбекистана в РФ планируется подписание 12 межгосударственных и межправительственных соглашений.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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