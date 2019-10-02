Президент Узбекистана приедет в Россию в феврале 2020 года
В рамках визита будет подписано 12 межправительственных и межгосударственных соглашений
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в феврале 2020 года. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече с главой верхней палаты парламента среднеазиатской республики Танзилой Нарбаевой.
Она рассказала, что в рамках визита лидера Узбекистана в РФ планируется подписание 12 межгосударственных и межправительственных соглашений.
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ИСТОЧНИК KP.RU