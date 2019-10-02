ЛНР и ДНР ждут конкретных шагов в рамках "формулы Штайнмайера"
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики с осторожным оптимизмом отнеслись к подписанию "формулы Штайнмайера", которая прописывает механизм мирного регулирования ситуации в регионе и предоставления Донбассу особого статуса.
Местные жители ожидают конкретных шагов от украинских властей. Так, например, по словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, подписание "формулы" - это лишь символический шаг, который говорит о готовности Украины к политическому разрешению ситуации, а надо переходить к конкретным действиям.
"Для этого нужно изменить Конституцию Украины", — цитирует газета "Известия" дипломата.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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