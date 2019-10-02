2019-10-02T09:08:19+03:00
Политика

ЛНР и ДНР ждут конкретных шагов в рамках "формулы Штайнмайера"

В Донбассе с осторожностью отнеслись к подписанию документа о политическом урегулировании ситуации в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики с осторожным оптимизмом отнеслись к подписанию "формулы Штайнмайера", которая прописывает механизм мирного регулирования ситуации в регионе и предоставления Донбассу особого статуса.

Местные жители ожидают конкретных шагов от украинских властей. Так, например, по словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, подписание "формулы" - это лишь символический шаг, который говорит о готовности Украины к политическому разрешению ситуации, а надо переходить к конкретным действиям.

"Для этого нужно изменить Конституцию Украины", — цитирует газета "Известия" дипломата.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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