Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-02T11:35:28+03:00

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Глобальное потепление привело к тому, что в ряде российских регионов уже начала таять многолетняя мерзлота. Быстрее всего этот процесс происходит близ городов Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский и Улан-Удэ.

Всего же в зоне криосферы находится более 50% территории России. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU