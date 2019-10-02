Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота
Глобальное потепление привело к уменьшению слоя льда и снежного покрова
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Глобальное потепление привело к тому, что в ряде российских регионов уже начала таять многолетняя мерзлота. Быстрее всего этот процесс происходит близ городов Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский и Улан-Удэ.
Всего же в зоне криосферы находится более 50% территории России. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU