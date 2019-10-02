Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием установления дипотношений
Президент России высоко оценил итоги сотрудничества Москвы и Пекина
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Президент России Владимир Путин поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина с 70-летием установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Текст соответствующей телеграммы был опубликован пресс-службой Кремля.
"Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику и сразу же наладила самое тесное взаимодействие с ней. Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем", - подчеркнул глава государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU