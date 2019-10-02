ГИБДД будет выключать камеры фиксации нарушений в плохую погоду

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-02T13:04:13+03:00

В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителям также не грозят штрафы, выписанные на основе данных "скрытых" комплексов

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Водители смогут не оплачивать штрафы за нарушения, зафиксированные во время тумана или сильного дождя. ГИБДД России направила в регионы новые указания по работе с дорожными камерами во избежание проблем в будущем.

Так, например, комплексы фиксации нарушений нужно будет выключать, если в городе установились плохие погодные условия, поскольку в этом случае невозможно получить качественное изображение. Если съемка ведется при отсутствии специальных табличек или разметки, предупреждающей об этом, то ее тоже стоит прекратить.

Кроме того, поводом для отключения камеры могут служить многократные жалобы граждан на неточность ее работы, сбой светофоров в районе фиксации нарушений и проведение дорожных работ за исключением случаев введения временного ограничения скорости.

"Коммерсант" уточняет, что в среднем около 25% всех фотоматериалов с камер не могут быть использованы для вынесения постановлений. Такие выводы были сделаны в ходе проверок, проведенных в период с начала 2018 года по конце июня 2019-го.

Сайт kp.ru писал, что ранее ГИБДД опубликовала карту с расположением практически всех камер видеофиксации на дорогах России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/724462" frameborder="0"></iframe> В МВД назвали причину публикации карты с расположением камер на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU