2019-10-02T16:04:38+03:00
Общество

Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии

Артистка отметила выдающийся талант певца
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эдита Пьеха раскрыла секрет успеха Карелла ГоттаЭдита Пьеха раскрыла секрет успеха Карелла ГоттаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 октября ушел из жизни чешский эстрадный исполнитель Карел Готт. Он был поистине выдающимся музыкантом, а его талант известен далеко за пределами страны.

Народная артистка России Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "360".

- Что нужно певцу: голос, душа и сердце. У него все это было, - поделилась артистка.

Напомним, Карелл Готт скончался вечером 1 октября. Певцу было 80 лет. Последние минуты жизни он провел рядом с родными и близкими. Известно, что последние несколько лет Готт боролся с онкологическим заболеванием - раком лимфатической системы.

За всю свою жизнь он выпустил несколько сотен альбомов, записал более 30 миллионов песен и даже поучаствовал в Евровидении. Правда, занял там только 13 место. "Чешский соловей" знал множество иностранных языков, и пел также на русском, немецком, словацком и многих других. Кроме музыки, Готт пробовал себя и в актерской карьере - снялся примерно в 30 фильмах.

Карел Готт - Скрипка Паганини.

ИСТОЧНИК KP.RU

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