2019-10-02T17:53:02+03:00
Политика

Пушков раскритиковал вопрос американского журналиста Путину

Российский сенатор заявил, что представители СМИ США задают один и тот же вопрос российскому лидеру
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский сенатор Алексей Пушков возмутился вопросом американского журналиста президенту РФ Владимиру Путину. Ранее представитель СМИ США спросил российского политика, попытается ли Москва повлиять на ход американских выборов в 2020 году. Пушков посетовал, что американские журналисты постоянно задают Путину один и тот же вопрос

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ИСТОЧНИК KP.RU

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